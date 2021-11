List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie pracy dziennikarzy na obszarze stanu wyjątkowego

Fundacja Grand Press wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym apeluje o umożliwienie dziennikarzom pracy na obszarze stanu wyjątkowego. "Silna i odpowiedzialna władza nie boi się kontroli społecznej" - czytamy w liście podpisanym przez prezeskę fundacji Weronikę Mirowską. Pod listem podpisały się również redakcje TVN24 i "Faktów" TVN.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na odcinku granicy z Białorusią w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku ma powstać zapora.

Relacjonując wydarzenia na granicy, media mogą korzystać niemal wyłącznie z oficjalnych rządowych nagrań i informacji. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nie mają dostępu dziennikarze.

List otwarty do premiera

W związku z tym fundacja Grand Press wystosowała list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. "Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe dopuszczenie do pracy dziennikarzy na obszarze przygranicznym Polski i Białorusi" - czytamy w liście.