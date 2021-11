Żołnierze na granicy nie mają zapewnionych dobrych warunków? Dowództwo Generalne wydaje oświadczenie

czytaj dalej

Shih tzu Gucio był skrajnie zaniedbany i schorowany, kiedy wolontariusze Fundacji Centaurus odbierali go właścicielom. Ci, widząc, co dzieje się z psem, nie zaprowadzili go do weterynarza. Niszczejące od choroby oczy psa polewać mieli... wodą utlenioną. Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Pies nie przeżył.