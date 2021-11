Kryzys na granicy. Analityczka PISM: nie wykluczam, że na granicy Polski, Litwy, Łotwy z Białorusią będą stacjonować rosyjscy pogranicznicy czy wojskowi

Alaksandr Łukaszenka wpadł w istotną pułapkę, której być może teraz nie widzi. Tak naprawdę na tym konflikcie na granicy z Unią Europejską najwięcej de facto może uzyskać Federacja Rosyjska, która już stara się pozycjonować jako mediator - powiedziała w TVN24 Anna Maria Dyner, analityczka do spraw Białorusi z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zauważyła, że "Łukaszenka znowu pokazał pewną słabość w stosunku do Kremla, znowu poprosił o wsparcie Rosję".

We wtorek przed południem na (zamkniętym od tygodnia) przejściu w Kuźnicy doszło od strony białoruskiej do ataku wymierzonego w chroniących granicę polskich funkcjonariuszy różnych służb . Migranci rzucali w polskie służby kamieniami, gałęziami, granatami hukowymi i próbowali siłą przedrzeć się na teren Polski. Policja użyła armatek wodnych. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa mówił, że atak trwał w sumie ponad dwie godziny.

Anna Maria Dyner, analityczka do spraw Białorusi z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówiła w środę w TVN24, iż "widać wyraźnie, że jest to operacja bardzo dobrze przygotowana". - Jest sprawdzana również determinacja strony polskiej do obrony granicy - dodała. - Ta operacja była wyraźnie przygotowana, skoro najpierw zostały tam zgromadzone, nazwijmy to, duże siły telewizyjne, czyli przyjechały ekipy zarówno telewizji białoruskiej, jak i rosyjskiej - zauważyła.