Migranci deklarują, że chcą zostać w Polsce. Zostali przewiezieni na teren stanu wyjątkowego

24-letni Syryjczyk to kolejna ofiara śmiertelna kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Ciało mężczyzny znaleźli policjanci na polu, w strefie wciąż obowiązującego stanu wyjątkowego. Według dokumentów na Białorusi miał przebywać od połowy września. Od początku obowiązywania stanu wyjątkowego ani dziennikarze, ani wolontariusze do tej strefy nie mają wstępu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Dookoła kilkunastu migrantów, w tym dzieci, było dużo policji i Straży Granicznej. - Okazało się, że jest to osiemnastoosobowa rodzina. Co najmniej szóstka dzieci. Najmłodsze ma maksymalnie dwa lata – mówi Zuzanna Wołejko z Grupy Granica.

Aktywiści rejestrują interwencję służb wobec grupy migrantów

- Pokazywali na jego oko, mówili: Białoruś, Białoruś, wood. Czyli uszkodził sobie oko na granicy lub ktoś to zrobił. Jeden z mężczyzn pokazywał, że został pobity w twarz, mówiąc Poland-Białoruś – stwierdza Maja Itrus. Migranci bardzo szybko zostali zabrani do ciężarówki. Zdążyli podpisać pełnomocnictwa, żeby aktywiści mogli w ich imieniu rozmawiać ze strażą. Powiedzieli, że chcą zostać w Polsce. Migranci zostali zabrani do Białowieży, czyli na teren stanu wyjątkowego, gdzie nikt poza mieszkańcami i służbami nie ma wstępu. Aktywistów, którzy dostali prawne pełnomocnictwa od migrantów, do Białowieży nie wpuściła policja. Rzecznik straży granicznej nie udzieliła informacji na temat zatrzymanych osób. Straż Podlaska, do której zostaliśmy skierowani, także milczy.