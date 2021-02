"Przebywam w hotelu na pobycie leczniczym". Krystyna Pawłowicz odpowiada na zarzuty

Jak potwierdziła straż pożarna, do pożaru rozdzielni elektrycznej doszło w jednym z pomieszczeń technicznych w hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju (powiat buski, województwo świętokrzyskie) w sobotę przed godziną 18. Na miejsce przyjechało sześć zastępów straży pożarnej.

Sędzię miała ewakuować SOP?

- Pożar bardzo szybko został zlokalizowany - powiedział w niedzielę w rozmowie z TVN24 st. kpt. Piotr Dziedzic, oficer prasowy KP PSP w Busku-Zdroju. - Następnie strażacy przewietrzyli oraz sprawdzili detektorem wielogazowym pomieszczenia hotelowe na obecność substancji niebezpiecznych. Oczywiście, nie stwierdzając zagrożenia - dodał. Wyjaśnił, że ogień nie rozprzestrzenił się, został szybko ugaszony, doszło jednak do zadymienia innych pomieszczeń.

Po sędzię przed hotel miało przyjechać bmw Służby Ochrony Państwa - podaje portal. Według tego źródła dopiero po wywietrzeniu hotelu Pawłowicz miała wrócić do uzdrowiska.

Do 12 lutego 2021 roku obowiązują przepisy związane z pandemią COVID-19 mówiące między innymi o tym, że hotele są zamknięte, również na tak zwane podróże służbowe. Dostępne są tylko hotele dla służb mundurowych, medyków, pacjentów, szpitali specjalistycznych, ośrodków COS, wyjątkiem są również hotele pracownicze.

"Korzystam z tego miejsca z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych"

Swój pobyt w hotelu skomentowała Krystyna Pawłowicz. - W hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju doszło tylko do awarii technicznej w odległym skrzydle budynku, z powodu której doszło do zadymienia - powiedziała w rozmowie z PAP. - Prewencyjnie wezwano straż pożarną, która przyjechała i poza stwierdzeniem zadymienia, nie stwierdziła żadnego pożaru. Nie było żadnego zagrożenia i osobiście nie widziałam, by ktoś był ewakuowany. W trakcie tego zdarzenia osobiście przebywałam cały czas w swoim pokoju - dodała.