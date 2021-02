"Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której sędzia Trybunału Konstytucyjnego łamie polskie prawo"

Gdyby okazało się, że wyjaśnienia Krystyny Pawłowicz - a one wydają się być oparte na literze prawa - są nieprawdziwe, to nie byłoby innego rozwiązania, jak tylko podziękować za służbę w Trybunale Konstytucyjnym - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 polityk Porozumienia Michał Wypij. - Sędziowie nie mogą łamać prawa, nikt nie może - zaznaczył. Odniósł się w ten sposób do sprawy pobytu byłej posłanki PiS w hotelu.