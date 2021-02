Dyrektor hotelu: goście, którzy do nas przyjeżdżają, to pacjenci. Sprawdzi to sanepid

Dyrektor hotelu: goście, którzy do nas przyjeżdżają, to pacjenci

- Tam działalność hotelarska jest dopuszczona pod pewnymi wyjątkami, między innymi jest dopuszczenie prowadzenia działalności hotelarskiej dla pacjentów i ich opiekunów w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. My takim podmiotem jesteśmy. Goście, którzy do nas przyjeżdżają, to pacjenci - wyjaśniał.

- Nie ma tu pobytów turystycznych, żadnych pobytów służbowych. To są goście, którzy przyjeżdżają do nas ze skierowaniem lub przed zameldowaniem idą do naszego lekarza. Lekarz bada ich, kwalifikuje do pobytu, wydaje odpowiednie dokumenty. Wtedy są przyjmowani na pobyt leczniczy w celu poprawy stanu zdrowia - dodał.