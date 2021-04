Krystyna Pawłowicz "świadomie naraziła dziecko na niebezpieczeństwo"

Krystyna Pawłowicz na swoim profilu na Twitterze opublikowała informacje w sprawie dziecka, które uczęszcza do jednej ze szkół podstawowych w Podkowie Leśnej. Pawłowicz podała dane dziecka (imię oraz wiek), szkoły oraz dyrektorki. Napisała o uchwale, według której nauczyciele na prośbę rodziców będą zwracać się do dziecka, używając żeńskiego imienia. "Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono" - stwierdziła.

"Świadomie naraziła dziecko na niebezpieczeństwo"

"Nie ma naszej zgody na cyniczne wykorzystywanie dzieci"

"Nasze dzieci są narzędziem rozgrywek politycznych"

Do sprawy odniosły się również Stowarzyszenie My, Rodzice (stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA) oraz Fundacja Trans-Fuzja. Na swoim profilu na Facebooku opublikowano list do burmistrza Podkowy Leśnej. "Jesteśmy rodzicami dzieci transpłciowych. Naszą codziennością są nie tylko wizyty u lekarzy i diagnostyka ale również strach o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych dzieci. Odczuwamy to zwłaszcza teraz, kiedy nasze dzieci, są narzędziem rozgrywek politycznych" - czytamy w liście.