"Pani Pawłowicz jako sędzia sprawozdawca to jest naprawdę żart"

- Pani Pawłowicz jako sędzia sprawozdawca to jest naprawdę żart. To pokazuje, że pani Przyłębska ma wszystkich Polaków za idiotów i (myśli - red.), że uwierzą w to, że pani Pawłowicz jest teraz niezależnym sędzią. To pokazuje, do czego doprowadzili Trybunał Konstytucyjny - dodał poseł KO.