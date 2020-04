Pawłowicz sprzed lat o głosowaniu korespondencyjnym: projekt bardzo niebezpieczny

- To bardzo istotny problem konstytucyjności. Projekt jest bardzo niebezpieczny, dlatego że narusza podstawowe standardy i wartości dotyczące wyborów, a przede wszystkim konstytucyjną zasadę bezpośredniości wyborów oraz zasadę tajności wyborów, tworząc bardzo realne zagrożenie odtajnienia głosu w drodze do wyborczego pudła i zagrożenie sfałszowania w tym czasie głosu - ostrzegała.

- Głosowanie korespondencyjne zwykle poprzedzone jest udostępnieniem pakietu wyborczego, co oczywiście stworzy na pewno zjawisko handlu tymi pakietami, głosami i groźbę skupowania, nawet w dużych ilościach - zwróciła uwagę, dodając, że jest to "w Polsce bardzo realne". - Dlatego, że głosy można skupować od tych 46% osób, które zwykle nie chodzą na wybory, a za piwo albo 50 zł swój głos odstąpią i może to dotyczyć kilku do kilkunastu procent głosów, co już może zaważyć na ostatecznym wyniku głosowania - dowodziła.