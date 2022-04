Spięcie pomiędzy Krystyną Pawłowicz i posłem Tomaszem Trelą. "Na Pani poziom odpowie art. 226 Kodeksu karnego"

Poseł Lewicy Tomasz Trela zwrócił się do do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o ujawnienie oświadczeń majątkowych sędziów kilku sędziów TK. Kilka dni wcześniej ocenił w mediach społecznościowych, że "osoba publiczna, która nie chce ujawnić swojego oświadczenia majątkowego bierze po prostu w łapę". Na wniosek posła zareagowała w ostrych słowach wymieniona w nim Krystyna Pawłowicz. Później Trela opublikował wpis, w którym napisał, że na "poziom" sędzi "odpowie" Kodeks karny.

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio. § 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pawłowicz odpowiada Treli. "Przepraszaj łobuzie!"

Trela zawnioskował o "ujawnienie oświadczeń majątkowych". Pawłowicz: ty chamie

"Ty chamie ! Łobuzie ! Dziadu kalwaryjski ! Udowodnij najpierw,że brałam łapówki ! V ruska kolumno ! Łachu jeden ! Albo na kolana,pod stół i odszczekać ! Was ucieszy tylko seria w nasze plecy... [pisownia oryginalna - red.]" - napisała. Udostępniła przy tym zdjęcia wniosku skierowanego przez posła Lewicy do przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Dokument datowany jest na 25 kwietnia, a data jego wpłynięcia do TK to 28 kwietnia.