Krystyna Pawłowicz do Beaty Szydło: chciałabym, by ta cała Unia Europejska zniknęła z powierzchni ziemi

Znana ze swoich antyeuropejskich wypowiedzi Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej posłanka PiS komentowała na Twitterze artykuł przychylnego rządowi portalu wPolityce.pl. Portal opisał głosowanie w europarlamencie nad rezolucją dotyczącą między innymi polskiego krajowego planu odbudowy. Zacytował - już w tytule - słowa byłej premier, a obecnie europosłanki PiS Beaty Szydło: "Walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina!".

Odpowiedziała jej Beata Szydło. "Jako posłowie do PE odnosimy się do działań PE i z pewnością nigdy nie należy milczeć, gdy Polska jest bezpodstawnie atakowana. 'Załatwianie' leży jednak poza Parlamentem i jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego zapewne doskonale Pani o tym wie" - zwróciła się do Pawłowicz.