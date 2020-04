Krystyna Łybacka nie żyje. Była minister edukacji miała 74 lata

"Krystyna Łybacka już nigdy nikomu nie doradzi" - napisał Waldemar Witkowski, szef Unii Pracy. To on poinformował o śmierci byłej posłanki i minister edukacji, przez lata związanej z lewicą.

Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 roku. Była posłanka na Sejm w latach 1991–2014 i minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001 - 2004, a od 2014 roku także deputowaną do Parlamentu Europejskiego. W 2019 uznana została za najbardziej pracowitego europosła w kategorii edukacja, kultura i media w ramach plebiscytu MEP Awards organizowanego przez "The Parliament Magazine". W tym samym roku nie wystartowała już jednak w kolejnych wyborach europejskich i zdecydowała o zawieszeniu działalności politycznej.

- To będzie rewolucja w moim życiu. Po 30 latach życia z kalendarzem w ręku wszystko się zmieni. Tyle nieprzeczytanych książek na mnie czeka, całe archiwum do uporządkowania. Sama książki nie napiszę, bo nie znoszę pisać. Mogę ją podyktować. Czeka na mnie trochę zwykłego życia. Tylko wnuki nie czekają, bo ich nie mam - mówiła wówczas "Wysokim Obcasom".

Krystyna Łybacka zmarła w poniedziałek 20 kwietnia w szpitalu w Poznaniu, w godzinach wieczornych. Były dyrektor jej biura, Ryszard Zaczyński poinformował poznańskie media, że śmierć nie miała związku z epidemią koronawirusa. - To była krótka i ciężka choroba - powiedział poznańskiej "Gazecie Wyborczej".

"Krystyna Łybacka już nigdy nikomu nie doradzi co ma robić. Zawsze była wierna SLD i taką ją zapamiętam" - napisał na Facebooku Waldemar Witkowski, szef Unii Pracy. To on jako pierwszy poinformował o śmierci polityczki.