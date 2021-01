Rektor WUM pisze o potrzebie sprostowania, Krystyna Janda wydaje oświadczenie

Następnego dnia, we wtorek przed godziną 10.30 Janda opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniosła się do jednej ze swoich wypowiedzi z "Faktów po Faktach".

Gaciong: lista osób zaproszonych do szczepienia nie była mi wcześniej znana

We wtorek do sprostowania "nieprawdziwych informacji" wezwał prof. Gaciong. Nieprawdziwą informacją jest według niego fakt - jak napisał - "jakoby otrzymał listę osób chętnych do szczepienia spoza grupy '0'".

"Odnosząc się do wypowiedzi pani Krystyny Jandy we wczorajszym programie "Fakty po Faktach" w TVN 24 wyemitowanym dnia 04.01.20221 pragnę podkreślić wyraźnie, co zostało zawarte w raporcie komisji, że lista osób zaproszonych do szczepienia nie była mi wcześniej znana" - napisał w oświadczeniu umieszczonym na stronie WUM.