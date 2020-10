Powiedziałem wiele rzeczy na temat systemu i jego mechanizmów, ale zło ma swoją twarz, zło ma swoje imię i nazwisko, i to jest pan Adam Tomczyński. Raz już doprowadził do tego, że sędzia Paweł Juszczyszyn nie orzeka i zabrał mu wynagrodzenie, a teraz chce doprowadzić do tego, by pani sędzia Beata Morawiec także przestała orzekać – powiedział w programie "Dzień po dniu" w TVN24 Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Adam Tomczyński w imieniu nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej wydał postanowienie o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek wieczorem nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. O uchylenie immunitetu wnioskowała prokuratura, która zamierza postawić sędzi między innymi zarzuty korupcyjne. Sąd Najwyższy postanowił też o zawieszeniu sędzi Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 procent. Sprawę na niejawnym posiedzeniu rozpoznawał sędzia Adam Tomczyński.

- To prywatna wendetta ministra Zbigniewa Ziobry na pani sędzi Beacie Morawiec – komentował w programie "Dzień po dniu" Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". – Z takim działaniem mieliśmy do czynienia w stosunku do lekarzy, teraz doświadczają tego sędziowie. Zbigniew Ziobro dla tej prywatnej wendetty wykorzystuje cały system, cały aparat opresyjny w stosunku do sędziów – dodał i ocenił, że na działania te zareaguje Komisja Europejska.

Izba Dyscyplinarna jest nieuznawana przez Sąd Najwyższy. W styczniu tego roku trzy połączone izby SN - Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - podjęły uchwałę, z której wynika, że jeśli w składzie SN zasiada osoba powołana na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, skład jest nieprawidłowo obsadzony. Sędziów Izby Dyscyplinarnej w całości wskazała nowa KRS. Wątpliwości wobec Izby Dyscyplinarnej wyraża znaczna część środowiska prawniczego, nie tylko w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na początku kwietnia zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

- Mam nadzieję, że to jest taki moment, dramatyczny dla sędzi Beaty Morawiec i dla wielu polskich sędziów, kiedy Komisja Europejska obudzi się i z etapu analiz, o których wspominała wiceprzewodnicząca Vera Jourova, przejdzie na etap działania – stwierdził. – Nie jest za późno. Cały czas możemy uratować sędzię Beatę Morawiec i innych sędziów, którzy czekają na to, co zrobi z nimi Izba Dyscyplinarna, jak choćby sędzia Igor Tuleya – dodał.

Krystian Markiewicz powiedział, że Komisja Europejska powinna zrobić jedną z dwóch rzeczy – zawnioskować o nałożenie kar finansowych na podstawie orzeczenia, które już wydał Trybunał Sprawiedliwości albo natychmiast zawnioskować o zablokowanie działania Izby Dyscyplinarnej także w sprawach immunitetowych.

Autor:asty/kg

Źródło: TVN24