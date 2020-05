"Polacy oczekują, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie będzie miał nic wspólnego z polityką"

Dr hab. Małgorzata Manowska podczas głosowania Zgromadzenia Ogólnego otrzymała 25 głosów poparcia. To dwa razy mniej niż profesor Włodzimierz Wróbel. Manowska do Sądu Najwyższego została wskazana przez nową Krajową Radę Sądownictwa. I dlatego - według części sędziów - w ogóle nie powinna orzekać.

"Każdy sędzia musi być jak najdalej od polityki"

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia sędzia Krystian Markiewicz zapytany w TVN24 o to, czy doświadczenie oraz 25 głosów od sędziów nie dają nadziei na to, że sprawowanie przez prezes Małgorzatę Manowską funkcji będzie niezależne, odpowiedział, że jest "daleki od kwestionowania dorobku naukowego czy umiejętności sędziowskich pani profesor Manowskiej". - Ale nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że każdy sędzia musi być jak najdalej od polityki - zwrócił uwagę.