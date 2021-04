"Nie może być tak, że sędzia będzie traktowany jak zabawka w rękach polityków"

Zobaczymy, czy prokuratura Ziobry będzie odwoływała się do innych ludzi Ziobry i w składzie trójkowym będą podejmowali być może inne decyzje – mówił w TVN24 Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. W czwartek wieczorem nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna odmówiła wyrażenia zgody na doprowadzenie sędziego Igora Tulei siłą do prokuratury.

- Trudno zakładać, że w ciągu pięciu minut pan prokurator Roch przygotował tak szczegółowe motywy. To jest oczywiście polityka, decyzje zapadły gdzieś indziej – stwierdził Krystian Markiewicz. – Zobaczymy, czy prokuratura Ziobry będzie odwoływała się do innych ludzi Ziobry i w składzie trójkowym będą podejmowali być może inne decyzje – dodał. - Wiemy, ile to mogło zdrowia i kawałek życia Igorowi Tulei zabrać. Podziwiamy go za spokój, ale to jest w moim przekonaniu nękanie – podkreślił.