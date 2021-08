Kryscina Cimanouska w Polsce. Wiceminister Marcin Przydacz o przyszłości lekkoatletki

Wiceminister Przydacz o szczegółach podróży Cimanouskiej do Polski

O szczegółach przylotu Cimanouskiej do Warszawy przez Wiedeń mówił w poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24 wiceminister Przydacz. Jak powiedział, "decyzja o takim przelocie była wynikiem analizy różnego rodzaju ryzyk i wyzwań związanych z tą podróżą". - W szerszym gronie przeanalizowaliśmy to, jak mogłoby to wyglądać, co mogłoby się wydarzyć. Chcąc zminimalizować wszelkie możliwe ryzyka podjęliśmy decyzję wspólnie z panią Cimanouską o podróży via Wiedeń - mówił Przydacz.