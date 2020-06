Maczety, noże, pałki. Starcie kiboli pod Gdańskiem 

To jedno z bardziej krwawych starć kibolskich w ostatnim czasie. Do redakcji tvn24.pl trafiło wiele zdjęć kiboli Lechii Gdańsk z poważnymi ranami ciętymi. Większość z nich nie nadaje się do publikacji ze względu na drastyczność.

Pretekstem do walki była gala walk na gołe pięści "Krwawy sport 1". Impreza, zorganizowana na wpół oficjalnie, w wynajętym na tę okazję klubie tańca towarzyskiego w okolicy gdańskiej stoczni, miała gromadzić przede wszystkim zawodników wywodzących się ze środowisk kibolskich. Nie można było na nią oficjalnie kupić biletów, w informacjach prasowych nie podawano miejsca, gdzie będzie się odbywać, a jedynie link do strony, gdzie można było wykupić płatną transmisję.

Maczety, noże, pałki

Według informacji tvn24.pl jeszcze przed rozpoczęciem gali kilkudziesięcioosobowa ekipa kiboli Lechii Gdańsk próbowała dopaść przed klubem jednego z kiboli z Torunia. Mężczyzna, broniąc się miotaczem gazu, uciekł do budynku. Po gali kibole z Gdańska czekali na przeciwników z Torunia, wracających do domu. W zasadzkę na obwodnicy Trójmiasta wpadło 15 samochodów, w sumie kilkadziesiąt osób.

Będą konsekwencje?

- To oczywiste, że Lechia i jej zgody będą próbowali pomścić te straty z soboty. I to bezwzględnie. A to oznacza, że w najbliższym czasie może dojść do kilku krwawych jatek - mówi jeden z kiboli. - Zdarzenie może wywołać wojnę w środowisku pseudokibiców. Lechia nie odpuszcza takich rzeczy - przekonuje inny pseudokibic.