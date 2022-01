Śmiertelnie potrącił 16-letnią rowerzystkę, kilometr dalej wpadł do rowu. Teraz stanie przed sądem

Do Sądu Rejonowego w Częstochowie (Śląskie) trafił akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Andrzejowi R. Mężczyzna wyprzedzał po zmroku dwie jadące obok siebie rowerzystki. Potrącił 16-latkę i nie zatrzymał się. Kilometr dalej wpadł do rowu. Okazało się, że był pijany. Rowerzystka następnego dnia zmarła w szpitalu. R. grozi do 12 lat więzienia.