KRS zdecydowała o skierowaniu wniosku do TK. Chodzi o przepis w sprawie uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują niektóre bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. - Mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie dla wszystkich, którzy będą go potrzebowali - powiedział prezydent.