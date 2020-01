Będą opiniować mimo uchwały Sądu Najwyższego. "Nie bardzo widzimy podstawę, żeby się wstrzymać"

Krajowa Rada Sądownictwa planuje opiniować kolejnych kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ma zająć się konkursem sędziowskim do tej izby na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu. - Nie bardzo widzimy podstawę, żeby się wstrzymać - powiedział zastępca rzecznika prasowego nowej KRS Jarosław Dudzicz.

Jak wynika z planu prac nowej Krajowej Rady Sądownictwa, posiedzenie potrwa od wtorku do piątku. Oprócz opiniowania kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Rada zajmie się też między innymi rozstrzygnięciem konkursów na sędziów sądów powszechnych.

Mimo to nowa KRS chce opiniować kolejnych kandydatów na sędziów. - Nie bardzo widzimy podstawę, żeby się wstrzymać, dlatego że rzeczywiście zasada prawna wiąże sądy, ale mocą autorytetu Sądu Najwyższego, a nie jest to akt wiążący, nie jest to akt prawotwórczy, dlatego sądy powszechne nie są takim aktem związane - stwierdził zastępca rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Dudzicz.