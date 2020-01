Kandydaci na sędziów Izby Dyscyplinarnej wybrani. Mimo uchwały Sądu Najwyższego

Nowa KRS zajmowała się wyłonieniem kandydatur na sześć stanowisk sędziowskich w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na posiedzeniu trwającym w tym tygodniu od wtorku do piątku, mimo uchwały z 23 stycznia wydanej przez trzy połączone izb Sądu Najwyższego, dotyczącej udziału w składach orzeczniczych osób nominowanych przez obecną KRS .

Wątpliwości wokół nowej KRS

Po tym orzeczeniu przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur zapowiedział, że Rada nie przestanie nominować sędziów. - Będziemy rekomendowali kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, ale także rozstrzygali konkursy do sądów powszechnych - powiedział.

24.01 | Dotychczasowe wyroki są ważne, ale więcej ich nie powinno być – zdecydował Sąd Najwyższy. Oznacza to, że sędziowie powołani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa powinni wstrzymać się od dalszego orzekania. Uchwała jest jasna i czytelna, ale zupełnie inaczej czytają ją rządzący, dla której nie ma ona mocy prawnej i nie zmienia nic. TVN24

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie sędziów wskazanych przez nową KRS

Z kolei - według wykładni Sądu Najwyższego - w sądzie powszechnym nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wskazany przez nową KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.