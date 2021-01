Wnioski o odwołanie przewodniczącego i rzecznika KRS

Kim jest sędzia Nawacki?

O sędzim Nawackim było głośno na początku minionego roku. 7 lutego podarł projekty uchwał sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Sędziowie wyrażali w nich sprzeciw przeciwko działaniom dyscyplinarnym podjętym wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, który zwrócił się do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.