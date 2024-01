Ustawa Bodnara o zmianach w KRS. "Ukłon w kierunku pewnej stabilności całego systemu"

Projekt ustawy autorstwa ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, zakładający odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, to ukłon w stronę prezydenta, ale też ukłon w kierunku pewnej stabilności całego systemu - ocenił w TVN24 politolog Adam Traczyk z fundacji More in Common, odnosząc się do opisanych przez "Gazetę Wyborczą" szczegółów zmian proponowanych przez Bodnara. Jak dodał, "jest to szansa na odbudowanie zaufania do systemu prawnego".

- Zapewniam, że będziemy dążyli ze wszelkich sił do tego, aby naprawić wymiar sprawiedliwości - powiedział w sobotę w rozmowie z reporterem TVN24 szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar. Przypomniał też, że przygotował projekt ustawy dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa. Dodał, że trafi on do rządu "w najbliższych dniach". - Najważniejsza rzecz to jest po prostu przywrócić ten zwyczajny, konstytucyjny tryb wyboru sędziów, którzy są członkami Krajowej Rady Sądownictwa. I myślę, że to jest jeden z pierwszych projektów ustaw, który będzie procedowany w ciągu najbliższych dni - stwierdził.

Przedstawiając projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Bodnar podkreślał, że jest on "absolutnie fundamentalny". - Mamy wielką nadzieję, że ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, dzięki czemu przynajmniej jedna cząstka sporu o praworządność zostanie zakończona - oświadczył.

Ustawa ma na celu odpolitycznienie KRS, kluczowego organu dla wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialnego za wskazywanie kandydatów na sędziów. Tak zwanych neosędziów jest w sądach ponad 2 tysiące.

Traczyk: to ukłon w stronę pana prezydenta

O szczegółach projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa ministra Bodnara pisze w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Jak podkreśla dziennik projekt, który w lutym ma trafić do Sejmu, zakłada odpolitycznienie KRS, jednak nie rozwiązuje problemu tzw. neosędziów. "Zmiany w samej KRS mają być więc łatwiejsze do przełknięcia dla prezydenta, który będzie decydował, czy podpisać przyszłą ustawę" - czytamy.

Doniesienia "Wyborczej" i projekt ustawy ministra sprawiedliwości komentował w poniedziałek na antenie TVN24 politolog Adam Traczyk z fundacji More in Common. - Jest to ukłon w stronę pana prezydenta, ale też ukłon w kierunku pewnej stabilności całego systemu - ocenił. Według niego "jest to szansa na odbudowanie pewnego zaufania do systemu prawnego, do pewności, że ten system prawny i te orzeczenia, które ten system prawny z siebie wydaje, będą trwałe i będą nienaruszalne".

- Wydaje się, że to także jest pewna kluczowa sprawa i kluczowe wyzwanie, bo musimy ewidentnie odbudować zaufanie do całego systemu prawnego, do sądów, do wyroków, które one wydają. Konieczne jest przywrócenie obywatelom poczucia stabilności - mówił politolog.

Zwrócił uwagę, że zaufanie do sądów już przed 2015 rokiem "nie było oszałamiające". - Po 2015 roku zaufanie do całego systemu prawnego spadło jeszcze bardziej. Jego autorytet został sprowadzony do bardzo niskiego poziomu - zauważył.

Traczyk stwierdził, że "znajdujemy się w stanie pewnego chaosu" - Obywatele w oczywisty sposób dostrzegają te problemy, więc próba zawarcie pewnego kompromisowego rozwiązania, które pomoże nam jako państwu uzyskać pewien poziom stabilizacji, byłoby z pewnością czymś pożądanym - ocenił.

"GW": zmiany w KRS mają być łatwiejsze do przełknięcia dla prezydenta

"Przyszła ustawa - zdaniem twórców projektu - przywróci konstytucyjność przepisom o obsadzie KRS, usunie negatywne skutki wadliwego rozwiązania obowiązującego od 2018 r. a także wykona wyroki TSUE i ETPC, zapewniając KRS niezależność. Dotyczy ona jednak wyłącznie rady, nie rozwiązując problemu neosędziów i orzeczeń wydawanych z ich udziałem" - czytamy w artykule "Gazety Wyborczej" autorstwa Łukasza Woźnickiego pod tytułem "Odpolitycznienie KRS bez tykania neosędziów. Czy Duda przełknie ustawę Bodnara"

Dziennik przypomina, że tzw. neosędziów jest w polskich sądach ponad 2 tysiące. Prezydent Andrzej Duda oświadczył niedawno, że nie pozwoli na "żadną weryfikację sędziów" powołanych za jego prezydentury. - Jeśli chodzi o inne aspekty zmian w wymiarze sprawiedliwości, to jestem otwarty - dodał prezydent.

"Zmiany w samej KRS mają być więc łatwiejsze do przełknięcia dla prezydenta, który będzie decydował, czy podpisać przyszłą ustawę" - ocenia "GW". - Liczymy na to, że pan prezydent będzie skłonny naprawić wspólnie z nami status KRS w sytuacji, gdy ta ustawa bezpośrednio nie dotyka statusu sędziów - powiedział wiceminister sprawiedliwości, sędzia Dariusz Mazur, cytowany przez "Wyborczą".

Na razie projekt ustawy ws. KRS, który ma zostać wysłany do Sejmu jako rządowy, przechodzi konsultacje. "Propozycja przepisów odpolityczniajacych Krajową Radę Sądownictwa powstała w oparciu o projekty zmian w KRS opracowane w ostatnich latach przez stowarzyszenie sędziów Iustitia, a także senatorów ówczesnej opozycji" - przypomina "Wyborcza". Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że efektem tych zmian ma być "najbardziej demokratyczny sposób obsadzenia KRS od 1989 r.".

Prawo wyboru członków KRS wróci do sędziów

Zgodnie z projektem Bodnara prawo wyboru przedstawicieli do KRS ma zostać przywrócone sędziom (za rządów PiS kompetencja ta została przekazana Sejmowi). Sędziowie ci - jak pisze "GW" - będą wybierać przedstawicieli w wyborach. "I to jest nowość" - podkreśla dziennik. Do obsadzenia jest 15 miejsc dla sędziów wybieranych na czteroletnie kadencje.

"Te miejsca - to kolejna nowość - mają przypaść przedstawicielom wszystkich pionów czy szczebli sądownictwa. I tak sędziowie sądów rejonowych, których jest najwięcej, wybieraliby ośmiu przedstawicieli w radzie. Dwóch przypadłoby sędziom sądów okręgowych, a sędziom pozostałych sądów - m.in. z SN czy NSA - po jednym" - wyjaśnia "GW".

Krajowa Rada Sądownictwa KRS

Przy KRS ma zostać także utworzona Rada Społeczna, która będzie oceniać kandydatów startujących w konkursach sędziowskich. W jej skład mieliby wchodzić przedstawiciele samorządów prawniczych, prokuratorów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz osoby z organizacji pozarządowych wskazane przez prezydenta. Ma to w założeniu zminimalizować "ryzyko politycznego nacisku na radę".

Wybory miałaby przeprowadzić Państwowa Komisja Wyborcza w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

"Prawo do zgłoszenia (poparcia) kandydatów miałyby grupy sędziów liczące od 10 do 40 osób w zależności od grupy sędziowskiej. Mogliby ich zgłaszać także grupy 2 tys. obywateli, samorządy prawnicze czy uczelnie wyższe. Prawidłowość zgłoszeń ma weryfikować PKW, a jeśli zgłoszenia nie przyjmie, kandydatowi będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego. Projekt przewiduje też możliwość wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru członka Rady do SN czy ponowienie wyborów w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości" - wyjaśnia "Wyborcza".

Jak dodaje, innym nowym rozwiązaniem przewidzianym w projekcie Bondara są obligatoryjne publiczne wysłuchania kandydatów. "Aby opinia publiczna mogła zapoznać się z kandydaturami i skonfrontować je z wynikiem wyborów" - tłumaczą autorzy projektu.

"GW" wskazuje, że ogłoszenie wyników pierwszych wyborów przez PKW ma wiązać się z wygaszeniem mandatów obecnych 15 członków upolitycznionej KRS wybranych przez poprzedni Sejm. "Twórcy projektu uważają, że można przerwać ich kadencje, skoro wybrano ich w niekonstytucyjnym trybie" - czytamy.

"GW": wybory do KRS nie dla każdego

"Wyborcza" pisze również o szeregu "bezpieczników" w projekcie ministra sprawiedliwości, które w założeniu mają zagwarantować niezależność przyszłej KRS. "To one - z różnych powodów - wzbudziły największe kontrowersje organizacji czy sądów, które oceniały projekt w ramach konsultacji" - zauważa dziennik.

"I tak sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości - obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat - nie mogliby kandydować do Rady ani nawet poprzeć zgłoszenia kandydata" - pisze "GW". Celem jest uniknięcie podejrzeń jakiegokolwiek wpływu politycznego na członków KRS - wyjaśniał wiceminister sprawiedliwości. "Wyborcza" zauważa, że w świetle proponowanych przepisów "prezes czy wiceprezes sądu nie będzie mógł być członkiem KRS".

Dziennik podkreśla, że prawa do kandydowania i popierania kandydatów w pierwszych wyborach do KRS zostaliby pozbawieni tzw. neosędziowie. "Chociaż nadal mogliby głosować" - zaznacza".

RPO o projekcie zmian

W poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przekazał ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi opinię w sprawie projektu nowelizacji ustawy o KRS. RPO ocenił, że "jest to krok w dobrym kierunku z punktu widzenia wdrożenia do polskiego prawa standardów orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Zaznaczył, że "projekt nie rozwiązuje jednak kluczowego problemu systemowego, jakim jest status około 2300 sędziów i asesorów powołanych na wniosek KRS w latach 2018-2023", czyli tak zwanych neosędziów. Zdaniem Rzecznika projekt wymaga pewnych zmian gwarantujących "pełną realizację intencji ustawodawcy, poszanowanie praw jednostki oraz uwzględnienie głosu społeczeństwa obywatelskiego w procesie powoływania sędziów".

Wiącek postuluje m.in. doprecyzowanie, "którzy sędziowie wybierają których sędziów w skład Rady". Proponuje także usunięcie z projektu artykułu, pozbawiającego praw udziału w wyborach do KRS sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Kancelarii Prezydenta RP, a także uzupełnienie projektu o przepis wyraźnie wskazujący początek kadencji sędziowskich członków KRS.

W opinii RPO w projekcie powinno także znaleźć się "wyraźne wskazanie kryteriów, jakimi powinna kierować się Rada przy wyborze kandydatów na sędziów oraz wyraźne wymienienie elementów uzasadnienia uchwały, w tym wymóg wskazania konkretnych powodów przemawiających za wyborem danej kandydatury oraz wymóg odniesienia się do opinii Rady Społecznej".

