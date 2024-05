Komentując opinię Komisji Weneckiej, minister sprawiedliwości Adam Bodnar napisał w tweecie: "Dziękuję Komisji Weneckiej za współpracę i zaufanie. Na pewno opinia ta przyczyni się do ostatecznego tekstu ustawy". Dodał, że polski rząd zobowiązuje się do wykorzystania ekspertyzy Komisji Weneckiej.

Rekomendacje Komisji Weneckiej w sprawie KRS

Ponadto w opinii podkreślono, że projekt nowelizacji ustawy przyznaje wszystkim sędziom prawo do zgłaszania kandydatów do KRS i do głosowania. W dokumencie odniesiono się też do zapisanego w projekcie utworzenia przy KRS Rady Społecznej, która będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich i asesorskich.