"Jesteśmy świadkami smutnego upadku instytucji, która była niegdyś szanowana"

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zapoznała się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 roku. - Stworzyliście sobie niezłą maszynkę do zarabiania pieniędzy - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, odnosząc się do doniesień o dodatkowych dietach dla członków tego gremium.

16 posiedzeń plenarnych

Jak wynika z obszernej informacji, Rada odbyła w 2020 roku 16 posiedzeń plenarnych, które trwały łącznie 59 dni. Rada rozpoznała 879 zgłoszeń do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Nowa KRS przedstawiła też prezydentowi wnioski o powołanie 489 osób do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w sądach różnych rodzajów i szczebli lub na stanowisku asesora – w tym 293 kobiet i 196 mężczyzn. Rada wydała też w ubiegłym roku 66 opinii o projektach aktów normatywnych i przedstawiła dziewięć stanowisk w sprawach dotyczących sądownictwa i sędziów.

Gasiuk-Pihowicz: osoby wyłaniane przez nową KRS nie są i nie będą sędziami

Do przedstawionego sprawozdania odniosła się między innymi posłanka KO Kamila-Gasiuk Pihowicz. Jej zdaniem komisja nie powinna zajmować się informacją z uwagi na niewłaściwe obsadzenie nowej KRS. Posłanka przypomniała, że Naczelny Sąd Administracyjny w maju wydał wyrok , w którym uchylił uchwały KRS w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego i stwierdził, że obecna Rada nie jest organem wystarczająco niezależnym. Według niej osoby wyłaniane przez obecną KRS "nie są i nie będą sędziami".

"Stworzyliście sobie niezłą maszynkę do zarabiania pieniędzy"

Również poseł KO Michał Szczerba zwrócił uwagę na doniesienia o dodatkowych dietach dla członków nowej KRS. Jego zdaniem jest to patologiczna praktyka wyprowadzania pieniędzy z publicznej instytucji. - Stworzyliście sobie niezłą maszynkę do zarabiania pieniędzy - mówił polityk.

- Rok 2020 to skandal, który doprowadził do tego, że państwo zmieniliście praktykę tego, że posiedzenia komisji KRS odbywają się w dniu posiedzenia Rady. Powoduje to, że każde posiedzenie komisji w dniu, w którym nie odbywa się posiedzenie Rady generuje koszt tysiąca zł dla każdego z członków - mówił Szczerba.