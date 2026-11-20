Krótka wymiana zdań w Pałacu Prezydenckim. Donald Tusk o tym, co powiedział mu Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek przed południem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, a Agnieszkę Bartol, stałą przedstawicielkę Rzeczypospolitej Polski przy Unii Europejskiej, na nową minister funduszy i polityki regionalnej. Podczas krótkiej uroczystości w Pałacu Prezydenckim ani prezydent, ani premier Donald Tusk nie wygłosili przemówień.
Po zakończeniu wydarzenia kamery uchwyciły krótką rozmowę między Nawrockim i Tuskiem. Prezydent i premier podeszli do siebie, przywitali się i zamienili kilka zdań.
Tusk: Nawrocki powiedział, że pewnie nie zobaczymy się przed świętami na opłatku
Na późniejszej konferencji prasowej szef rządu został zapytany, czego dotyczyła ta krótka wymiana zdań. - Prezydent powiedział, że pewnie nie zobaczymy się przed świętami na tym opłatku, ale że prześle życzenia serdeczne, świąteczne do mnie i do mojej rodziny - odpowiedział Tusk.
11 listopada podczas wystąpienia w Szczecinie Tusk zaprosił prezydenta na spotkanie do swojego domu w Sopocie.
- Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy - jak to się kiedyś mówiło - jak Polak z Polakiem. Polska warta jest naszej rozmowy - powiedział premier.
Poprzednio szef rządu wyszedł z inicjatywą spotkania po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wówczas rozmowy miały dotyczyć obniżenia napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego.
12 listopada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przedstawił dwa warunki, jakie Tusk powinien spełnić.