Polska Krótka wymiana zdań w Pałacu Prezydenckim. Donald Tusk o tym, co powiedział mu Karol Nawrocki Oprac. Justyna Sochacka |

Krótka wymiana zdań między Nawrocki i Tuskiem w Pałacu Prezydenckim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek przed południem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, a Agnieszkę Bartol, stałą przedstawicielkę Rzeczypospolitej Polski przy Unii Europejskiej, na nową minister funduszy i polityki regionalnej. Podczas krótkiej uroczystości w Pałacu Prezydenckim ani prezydent, ani premier Donald Tusk nie wygłosili przemówień.

Po zakończeniu wydarzenia kamery uchwyciły krótką rozmowę między Nawrockim i Tuskiem. Prezydent i premier podeszli do siebie, przywitali się i zamienili kilka zdań.

Karol Nawrocki i Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

Tak wyglądała interakcja między prezydentem a premierem po uroczystości zmiany w rządzie. pic.twitter.com/zC2gQCKPZg — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 20, 2026 Rozwiń

Tusk: Nawrocki powiedział, że pewnie nie zobaczymy się przed świętami na opłatku

Na późniejszej konferencji prasowej szef rządu został zapytany, czego dotyczyła ta krótka wymiana zdań. - Prezydent powiedział, że pewnie nie zobaczymy się przed świętami na tym opłatku, ale że prześle życzenia serdeczne, świąteczne do mnie i do mojej rodziny - odpowiedział Tusk.

Karol Nawrocki i Donald Tusk Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

11 listopada podczas wystąpienia w Szczecinie Tusk zaprosił prezydenta na spotkanie do swojego domu w Sopocie.

- Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy - jak to się kiedyś mówiło - jak Polak z Polakiem. Polska warta jest naszej rozmowy - powiedział premier.

Poprzednio szef rządu wyszedł z inicjatywą spotkania po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wówczas rozmowy miały dotyczyć obniżenia napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego.

12 listopada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przedstawił dwa warunki, jakie Tusk powinien spełnić.

Karol Nawrocki, Donald Tusk Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP