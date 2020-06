"Chciał obudzić pasażera". Kierowca został ranny, napastnik uciekł

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 19.30. - Autobus dojechał na stację docelową, a pasażerowie opuścili wnętrze pojazdu. Śpiącego pasażera kierowca chciał obudzić i zmobilizować do wyjścia z autobusu - relacjonował Paweł Buczyński z policji w Krośnie. I dodał, że właśnie wtedy doszło do ataku. - Pasażer stał się bardzo agresywny, doszło do szarpaniny i ataku na kierowcę - mówił Buczyński.