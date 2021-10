Jechali autami skradzionymi w Niemczech, na widok policji porzucili je w zagajniku. Trzech mężczyzn stanie przed sądem

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, którzy według śledczych odpowiadają za kradzież z Niemiec dwóch busów o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych. Do kradzieży doszło we wrześniu ubiegłego roku. To wtedy z Niemiec zniknęły dwa busy. Funkcjonariusze z Polsko–Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku ustalili wówczas, że jeden z pojazdów pojawił się na terenie powiatu krośnieńskiego. Ta wiadomość postawiła na nogi funkcjonariuszy z drogówki. Jeden z patroli wypatrzył dwa poszukiwane pojazdy na drodze krajowej numer 32.

Odzyskali skradzione auta

Trzech mężczyzn stanie przed sądem

W akcie oskarżenia zawarto zarzuty dla trzech osób. 21-latkowi za kradzież z włamaniem do citroena grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Natomiast za kierowanie pod wpływem substancji psychotropowych kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Za kradzież z włamaniem 32-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, natomiast 37-latkowi od roku do lat 15.