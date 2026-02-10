"Kropka nad i" dotarła do oświadczenia. Przewodniczący klubu Polski 2050 komentuje

Śliz o napięciach w Polsce 2050. "Nie obawiam się weryfikacji" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oglądaj "Kropkę nad i" od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.00 na antenie TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+.

We wtorek odbyło się posiedzenie klubu Polski 2050, w czasie którego - jak poinformowała wiceszefowa partii Paulina Hennig-Kloska - przewodniczący klubu Paweł Śliz "nie rozpatrzył żadnego z pięciu wniosków formalnych posłów". Wśród nich były między innymi wnioski o odwołanie obecnego przewodniczącego oraz zmianę regulaminu.

W "Kropce nad i" w TVN24 Śliz był pytany, dlaczego nie zgodził się na powyższe wnioski. - Ja się stosuję do przepisów regulaminu. Regulamin miał być zmieniony tylko i wyłącznie po to, ponieważ pewna grupa nie może dokonać odwołania, bo nie ma takiej większości - powiedział.

Śliz zapytany, skąd wie, że ma większość, wyjaśnił, że zgodnie z obecnym regulaminem odwołać przewodniczącego klubu Polski 2050 można większością trzech piątych głosów.

Śliz: nie obawiam się weryfikacji

Prowadząca program Monika Olejnik zapytała o oświadczenie części parlamentarzystów i parlamentarzystek klubu Polski 2050, do którego dotarła redakcja "Kropki nad i". Jak mówiła, wynika z niego, że część z nich chce zmiany na stanowisku przewodniczącego i głosowania w tej sprawie. Pod dokumentem - jak przekazała - podpisało się 18 osób.

Śliz oznajmił, że na samym początku posiedzenia klubu powiedział, iż "nie obawia się weryfikacji jego osoby przez wszystkich uczestników". Wyjaśnił też, że w czasie wtorkowego spotkania nie była obecna jedna czwarta członków.

- Pani redaktor szybciej dostała to oświadczenie w przeciwieństwie do mnie, bo ja tego oświadczenia nie dostałem - dodał.

Śliz poinformował następnie, że zapowiedział zwołanie klubu "z odpowiednim terminem". - Mam od tego prezydium, które podejmie decyzję w tym zakresie - zaznaczył.

Śliz przekonywał też, że ma odpowiednią większość, aby nie zostać odwołanym przy obecnym regulaminie. - Wniosek o moje odwołanie nie został formalnie złożony. Wniosek musi być umotywowany, muszą być podane okoliczności - stwierdził.

Oświadczenie parlamentarzystów Polski 2050

Redakcja "Kropki nad i" dotarła do oświadczenia parlamentarzystek i parlamentarzystów klubu parlamentarnego Polska 2050, które zostało wysłane na wewnętrznych grupach do struktur partii. Wynika z niego, że "z rosnącym niepokojem obserwują działania pogłębiające kryzys w klubie parlamentarnym".

"W naszej ocenie obecne władze klubu nie podejmują działań zmierzających do jego deeskalacji, a sposób prowadzenia posiedzeń, podejmowania decyzji i upubliczniania wewnętrznych dyskusji prowadzi do dalszego zaostrzenia konfliktu i tworzenia podziałów. Brak otwartości na dialog, odsuwanie w czasie rozstrzygnięć oraz ograniczanie realnej debaty stały się niestety stałym elementem funkcjonowania klubu" - czytamy.

"Naszym nadrzędnym celem jest ochrona przyszłości klubu parlamentarnego Polska 2050. Szanujemy demokratyczne wybory władz klubu, w tym wybór obecnego prezydium. Szacunek dla wcześniejszych decyzji większości nie oznacza jednak rezygnacji z prawa do ich weryfikacji, w szczególności w sytuacji, gdy istnieją poważne i obiektywne podstawy do oceny, że sposób sprawowania funkcji przestaje służyć dobru klubu, jego jedności i skuteczności parlamentarnej" - dodano.

W piśmie grupa parlamentarzystów i parlamentarzystek poinformowała też, że złożyła we wtorek "projekt zmian regulaminu klubu, który ma na celu wzmocnienie roli Zebrania Ogólnego, doprecyzowanie procedur oraz zabezpieczenie praw członków klubu przed arbitralnymi decyzjami". Zaznaczono przy tym, że nie jest to próba doraźnego przejęcia kontroli, lecz odpowiedź na problemy systemowe funkcjonowania klubu.

Z oświadczenia wynika też, że jego autorzy złożyli wniosek do przewodniczącego o niezwłoczne zwołanie Zebrania Ogólnego klubu w formule umożliwiającej stacjonarny i zdalny udział wszystkich jego członków.

Pod oświadczeniem podpisali się między innymi: Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Mirosław Suchoń, Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik oraz Grzegorz Fedorowicz.

OGLĄDAJ: "Nie mogę się zgodzić, by RBN był traktowany jak zabawka"