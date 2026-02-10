Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Kropka nad i" dotarła do oświadczenia. Przewodniczący klubu Polski 2050 komentuje

|
kropka
Śliz o napięciach w Polsce 2050. "Nie obawiam się weryfikacji"
Źródło: TVN24
Redakcja "Kropki nad i" dotarła do oświadczenia części parlamentarzystów i parlamentarzystek klubu Polski 2050. Piszą o kryzysie w partii. Przewodniczący Paweł Śliz został zapytany w TVN24 o to pismo. Przekonywał też, że "nie obawia się weryfikacji" przez wszystkich członków klubu.

Oglądaj "Kropkę nad i" od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.00 na antenie TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+.

We wtorek odbyło się posiedzenie klubu Polski 2050, w czasie którego - jak poinformowała wiceszefowa partii Paulina Hennig-Kloska - przewodniczący klubu Paweł Śliz "nie rozpatrzył żadnego z pięciu wniosków formalnych posłów". Wśród nich były między innymi wnioski o odwołanie obecnego przewodniczącego oraz zmianę regulaminu.

W "Kropce nad i" w TVN24 Śliz był pytany, dlaczego nie zgodził się na powyższe wnioski. - Ja się stosuję do przepisów regulaminu. Regulamin miał być zmieniony tylko i wyłącznie po to, ponieważ pewna grupa nie może dokonać odwołania, bo nie ma takiej większości - powiedział.

Śliz zapytany, skąd wie, że ma większość, wyjaśnił, że zgodnie z obecnym regulaminem odwołać przewodniczącego klubu Polski 2050 można większością trzech piątych głosów.

Śliz: nie obawiam się weryfikacji

Prowadząca program Monika Olejnik zapytała o oświadczenie części parlamentarzystów i parlamentarzystek klubu Polski 2050, do którego dotarła redakcja "Kropki nad i". Jak mówiła, wynika z niego, że część z nich chce zmiany na stanowisku przewodniczącego i głosowania w tej sprawie. Pod dokumentem - jak przekazała - podpisało się 18 osób.

Śliz oznajmił, że na samym początku posiedzenia klubu powiedział, iż "nie obawia się weryfikacji jego osoby przez wszystkich uczestników". Wyjaśnił też, że w czasie wtorkowego spotkania nie była obecna jedna czwarta członków.

- Pani redaktor szybciej dostała to oświadczenie w przeciwieństwie do mnie, bo ja tego oświadczenia nie dostałem - dodał.

"Wojenna atmosfera". Trwają rozmowy o wyjściu z partii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wojenna atmosfera". Trwają rozmowy o wyjściu z partii

Patryk Michalski, Mikołaj Stępień

Śliz poinformował następnie, że zapowiedział zwołanie klubu "z odpowiednim terminem". - Mam od tego prezydium, które podejmie decyzję w tym zakresie - zaznaczył.

Śliz przekonywał też, że ma odpowiednią większość, aby nie zostać odwołanym przy obecnym regulaminie. - Wniosek o moje odwołanie nie został formalnie złożony. Wniosek musi być umotywowany, muszą być podane okoliczności - stwierdził.

Oświadczenie parlamentarzystów Polski 2050

Redakcja "Kropki nad i" dotarła do oświadczenia parlamentarzystek i parlamentarzystów klubu parlamentarnego Polska 2050, które zostało wysłane na wewnętrznych grupach do struktur partii. Wynika z niego, że "z rosnącym niepokojem obserwują działania pogłębiające kryzys w klubie parlamentarnym".

"W naszej ocenie obecne władze klubu nie podejmują działań zmierzających do jego deeskalacji, a sposób prowadzenia posiedzeń, podejmowania decyzji i upubliczniania wewnętrznych dyskusji prowadzi do dalszego zaostrzenia konfliktu i tworzenia podziałów. Brak otwartości na dialog, odsuwanie w czasie rozstrzygnięć oraz ograniczanie realnej debaty stały się niestety stałym elementem funkcjonowania klubu" - czytamy.

"Naszym nadrzędnym celem jest ochrona przyszłości klubu parlamentarnego Polska 2050. Szanujemy demokratyczne wybory władz klubu, w tym wybór obecnego prezydium. Szacunek dla wcześniejszych decyzji większości nie oznacza jednak rezygnacji z prawa do ich weryfikacji, w szczególności w sytuacji, gdy istnieją poważne i obiektywne podstawy do oceny, że sposób sprawowania funkcji przestaje służyć dobru klubu, jego jedności i skuteczności parlamentarnej" - dodano.

W piśmie grupa parlamentarzystów i parlamentarzystek poinformowała też, że złożyła we wtorek "projekt zmian regulaminu klubu, który ma na celu wzmocnienie roli Zebrania Ogólnego, doprecyzowanie procedur oraz zabezpieczenie praw członków klubu przed arbitralnymi decyzjami". Zaznaczono przy tym, że nie jest to próba doraźnego przejęcia kontroli, lecz odpowiedź na problemy systemowe funkcjonowania klubu.

Z oświadczenia wynika też, że jego autorzy złożyli wniosek do przewodniczącego o niezwłoczne zwołanie Zebrania Ogólnego klubu w formule umożliwiającej stacjonarny i zdalny udział wszystkich jego członków.

Pod oświadczeniem podpisali się między innymi: Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Petru, Mirosław Suchoń, Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik oraz Grzegorz Fedorowicz.

OGLĄDAJ: "Nie mogę się zgodzić, by RBN był traktowany jak zabawka"
pc

"Nie mogę się zgodzić, by RBN był traktowany jak zabawka"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Polska 2050PolitykaSejm
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Tom Rose i Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz spotkał się z ambasadorem USA. Obie strony komentują
Polska
Polska i NATO
Historyczna chwila w NATO. Polak obejmie ważne stanowisko
Świat
Wjechał w filar na stacji paliw
Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw
WARSZAWA
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Ślizgawica, silny wiatr, roztopy. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski wytańczył olimpijski finał
Najnowsze
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
METEO
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik, młody deweloper i znikające zdjęcia
Kacper Sulowski
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Skruszony medalista. "Zdradziłem miłość mojego życia"
EUROSPORT
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
BIZNES
Ukraina. Nocne ataki dronów w Odessie
"Na tę zimę Putin czekał od początku wojny"
Świat
Konferencja przedstawiająca "Ustawę Virginii", nazwaną na cześć jednej z ofiar Epsteina
Odpowiedzialność wobec "każdego, kto współdziałał z Epsteinem". "Idziemy po was"
Świat
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
WARSZAWA
Pseudohodowla w Raciborsku funkcjonowała przez blisko dekadę
Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. "Wszyscy tu dzwonią po służby, a hodowla dalej działa"
Bartłomiej Plewnia
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
BIZNES
imageTitle
Z nieba do piekła. Fatalny występ Polski
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
BIZNES
Katarzyna Kotula
Kotula: sąd potwierdził, że mówiłam prawdę
Polska
imageTitle
Starty Polaków w środę. Będzie wielka szansa na medal
EUROSPORT
Uszkodzona szyba samochodowa
Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu
Szczecin
Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Kibole zorganizowali "wsparcie duchowe" kolegi, rozpylili gaz przed sądem
Kraków
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
METEO
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
WARSZAWA
Pożar punktu gastronomicznego w miejscowości Korytnica
Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów
Łódź
imageTitle
Pobiegła z pieniędzmi do sędziów. Nie dali się przebłagać
EUROSPORT
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
BIZNES
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
BIZNES
Marznące opady
Alert RCB. "Uważaj"
METEO
imageTitle
Rywal polskiego kandydata do tytułu: Chcę cztery medale. Złote
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica