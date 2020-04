"Liturgia domowa być może stanie się nową tradycją"

Święcenie pokarmu to piękna nasza tradycja, ale nie jest wcale aż tak bardzo ważna. Każdy chrześcijanin może sam poświęcić pokarm - powiedział w czwartek w "Kropce nad i" ksiądz profesor Alfred Wierzbicki z Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ksiądz Alfred Wierzbicki przyznał w "Kropce nad i", że Wielki Czwartek wygląda inaczej niż każdego roku. - To robi wrażenie, kiedy w kościele są właściwie prawie sami księża, najwyżej pięć osób, ale to rodzi też wśród nas wielką tęsknotę za czasem, kiedy kościoły będą znowu pełne - powiedział. Dodał jednak, że również w tej sytuacji księża czują się potrzebni.

- Takie pandemie były już w przeszłości, ale myślę, że w średniowieczu nikt nie miał okazji korzystać z takich środków, z jakich my korzystamy i chyba ludzie czuli się bardziej odosobnieni, odizolowani, a może też i bardziej wystraszeni - zauważył.

Ks. Wierzbicki: niekoniecznie potrzebny jest ksiądz do poświęcenia pokarmu

W święta w związku z obostrzeniami nie będzie można święcić pokarmu w kościele. Ks. Wierzbicki przyznał, że "to jest piękna nasza tradycja", ale jak dodał, "nie jest wcale aż tak bardzo ważna". Dodał, że to tradycja słowiańska.

- Z tradycjami tak jest, że one chcą wyrazić misterium, tajemnicę, tajemnicę życia, wspólnoty, ale one nieraz też przesłaniają istotę - ocenił.

Zauważył również, że "jest drugi pozytywny aspekt, może niezamierzony, ale w ten sposób nasze domy stają się czymś bardziej sakralnym niż chyba to było dotychczas i każdy chrześcijanin może sam poświęcić pokarm". Dodał, że to w jakiś sposób nawiązuje do korzeni żydowskich chrześcijaństwa. - Przecież uczta paschalna była sprawowana w rodzinie- dodał.