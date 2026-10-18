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Kasia swój pogrzeb dobrze zaplanowała.
Powiedziała siostrom, że po pierwsze: wszyscy mają być ubrani na kolorowo. Po drugie, każdy ma być z jednym kwiatkiem, bo szkoda wydawać na wieńce.
- Chciała też, żeby poleciała piosenka Natalii Przybysz "Niebo" - mówi Małgorzata, młodsza siostra. - Mówiłyśmy jej: Kaśka, co ty za głupoty wygadujesz! A ona wybuchała śmiechem.
W piosence jest refren:
"Nazywam się niebo Mam wszystko, co trzeba To ja jestem Księżyc i Słońce".
Kasia nazywa się Niebo od 9 grudnia 2025 roku.