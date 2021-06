Rzeczywistość "dotknięta", ale "w ogóle nie przepracowana". Co "KRÓLestwo" mówi o polskim Kościele?

Kosiak: musi przyjść taki moment, żeby było klarowne oczyszczenie z zarzutów

Jak mówił Kosiak, "musi przyjść taki moment, żeby było klarowne oczyszczenie z zarzutów, ponieważ to [zarzuty - przyp. red.] jest szkodliwe dla obrazu Kościoła i dla tej misji, którą Kościół ma spełniać w świecie". Odnosząc się do działalności polonijnego seminarium w Orchard Lake powiedział, że "nie może być miejsca na to, żeby Polonia przez wiele lat otrzymywała takich księży. To jest skandaliczne" - powiedział. Zwracał uwagę, że "zamiast dbać i wysłać do Polonii najlepszych polskich księży, którzy będą posługiwali w trudnych warunkach życia na obczyźnie, będą taką ostoją konfesyjności, religijności, poczucia bezpieczeństwa, wysyłamy osoby, które muszą mieć gdzieś jakiś problem".