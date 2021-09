Krężnica Jara. Samochód potrącił dziewięciolatka, chłopiec zmarł

W miejscowości Krężnica Jara na Lubelszczyźnie doszło we wtorek do śmiertelnego wypadku. Samochód potrącił tam dziewięcioletniego chłopca. Choć policja początkowo informowała, że dziecko przebiegało przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, to - po dokładniejszej analizie - okazało się, że działo się to w rejonie oznakowanego przejścia. 67-letni kierowca był trzeźwy.