Krew dla Ukrainy. Kto, kiedy i gdzie może oddać krew

Krew dla Ukrainy - kto może oddać krew. Jakie są przeciwskazania

Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 mililitrów krwi. Może być ona oddana przez każdą, zdrową osobę w wieku od 18-65 lat (60 lat dawca pierwszorazowy). Waga dawcy powinna być wyższa niż 50 kilogramów, a w wypadku oddawania dwóch jednostek krwi powinien on ważyć przynajmniej 70 kilogramów. Dawca powinien również mówić i pisać w języku polskim na poziomie, który umożliwi mu samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim. Przed udaniem się do punktu musimy również posiadać dokument potwierdzający nasz numer PESEL.

Oddawanie krwi a koronawirus

Jak należy się zachowywać przed i po oddaniu krwi

Każdorazowo przed oddaniem krwi powinniśmy się odpowiednio przygotować . Krwi nie powinniśmy oddawać na czczo. Przed udaniem się do RCKiK należy zjeść lekki, niskotłuszczowy posiłek (pieczywo, chuda wędlina, warzywa, owoce). Spożywanie przed oddaniem krwi potraw tłustych może sprawić, że będzie ona przetłuszczona, a to nie pozwoli, żeby została użyta jako środek leczniczy. Przed oddaniem krwi powinniśmy pić dużo wody lub soków owocowych. 30 minut przed planowanym zabiegiem należy zrezygnować z palenia papierosów.

Gdzie można oddać krew dla Ukrainy?

Proces oddania krwi trwa średnio 8 minut. Należy doliczyć jednak do tego czas, jaki spędzimy w kolejce do punktu pobrań, jak i podczas oczekiwania już po rejestracji. Obecnie, z racji dużej liczby chętnych do oddania krwi osób, może on być wydłużony. Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy w roku, a kobiety nie częściej niż 4. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.