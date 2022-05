Została potrącona z trzyletnim synkiem przez pijaną kobietę. Zmarła w szpitalu

czytaj dalej

Bezczynność w czasie wojny to ciche sprzyjanie silniejszym - powiedział reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki, który został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego za reportaże z ogarniętej wojną Ukrainy. Jak powiedział, obrazy z frontu wciąż mu towarzyszą. - To jest coś, co znajduje w tobie miejsce - podkreślił.