"Pierwszy krok, który pozwoli odbudować wizerunek miasta". Kraśnik wycofuje się z uchwały antyLGBT

Kraśnik rzutem na taśmę wycofuje się z uchwały antyLGBT. Jedności dalej nie ma, ale szala głosów przechyliła się na stronę, która pozwala miastu odbudować wizerunek w kraju i poza Polską, a także pozyskać finansowe dotacje. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kraśnik - nazwę tego liczącego 35 tysięcy mieszkańców miasta na Lubelszczyźnie znają czytelnicy europejskich i amerykańskich gazet, zagraniczni politycy, aktywiści i celebryci. Powodem złej sławy była uchwała "w sprawie powstrzymania ideologii LGBT", którą radni przegłosowali dwa lata temu.

Nadzieja na poprawę wizerunku miasta pojawiła się w czwartek. Głosami dziewięciorga radnych uchylono uchwałę - sześcioro dalej było za utrzymaniem przepisów, przeciwko "ideologii LGBT". - Wbrew zaklinaczom rzeczywistości, głoszącym że takiej ideologii nie ma, ona jest. Bo ideologia, zgodnie z Wikipedią, to zbiór idei światopoglądowych służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata – przekonywał radny Jan Albliniak.

W uchwale dotyczącej "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową" radni Kraśnika napisali między innymi, że "radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców".

Kraśnik decyzją o uchwale anty-LGBT stał się znany na całym świecie TVN24

"Liczę, że to pierwszy krok, który pozwoli odbudować wizerunek miasta"

Wykluczone i atakowane poczuły się osoby o orientacji homoseksualnej. Cezaremu Nieradce, który próbował namówić radnych do wycofania się z uchwały, odmówiono sprzedaży lekarstw w aptece. - Na przykład korepetycje z chemii. Dowiaduje się pani, że jestem homoseksualistą, to "a to ja dziękuję panu za naukę". Także tak, w Kraśniku nawet jest problem z tym – mówi Nieradko.

Efektem uchwały antyLGBT było zerwanie współpracy przez miasta partnerskie z zachodniej Europy. To było dotkliwe, ale jeszcze groźniejsza okazała się decyzja szefowej norweskiego ministerstwa spraw zagranicznych, która ogłosiła, że regiony "wolne od LGBT" nie otrzymają dofinansowania z funduszy norweskich.

- Czwartek był w zasadzie ostatnim terminem. Jeżeli byśmy nie uchylili tej uchwały, to najprawdopodobniej tych środków byśmy nie dostali – twierdzi radny Paweł Kurek. - Liczę na to, że to był pierwszy krok, który pozwoli odbudować wizerunek miasta nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale również na świecie – dodaje burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk.

Kraśnik zwrócił na siebie oczy całego świata przyjmując uchwałę przeciwko "ideologii LGBT" TVN24

"Prawa osób LGBT staną się częścią amerykańskiej polityki zagranicznej"

Szkody spowodowane przez takie gminy jak Kraśnik są widoczne. To z ich powodu Polska znalazła się wśród negatywnych przykładów dyskryminacji osób LGBT na świecie - w projekcie ustawy, który zakłada wyznaczenie wysłannika praw człowieka i osób LGBT przy amerykańskim Departamencie Stanu.

Autorem projektu jest kongresmen partii demokratycznej Alan Lowenthal. W rozmowie z dziennikarzami "Polski i Świata" powiedział, że gdy projekt wejdzie w życie, raport o przestrzeganiu praw człowieka będzie bezpośrednio wpływał na relacje dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych.

- Wydaje się, że Polska zaczyna się cofać w kwestii przestrzegania praw osób LGBTQI. Polacy zaczynają mówić o ich prawach, jak o jakiegoś rodzaju zachodniej propagandzie. My tak nie uważamy – podkreśla Lowenthal. - To nie propaganda, to nie ideologia. To podstawowe prawo człowieka, wybór kogo się kocha. Tę kwestię będziemy podnosić ze wszystkimi krajami, z jakimi mamy relacje. To nie jest tak, że zerwiemy te kontakty, ale skupienie się na prawach osób LGBT jeszcze bardziej niż dotychczas, stanie się częścią naszej polityki zagranicznej – dodaje.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że zna amerykański projekt ustawy, a temat LGBTQI już się w rozmowach z Polską pojawił.

Maria Mikołajewska

Źródło: TVN24