Szukali go od kilku miesięcy, do policjantów zgłosił się sam. "Zachęcamy do podobnych postanowień noworocznych"

Powrót dzieci do szkół 10 stycznia nie budzi mojej wątpliwości. On nastąpi - zapowiedział we wtorek wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Dopytywany o ewentualne zmiany w kalendarzu ferii zimowych, powiedział, że "teraz tego typu zmiany nie wchodzą w grę".