Podczas rozbudowy szpitala odkryto siedem szkieletów. Przy jednym leżał niemiecki nabój z 1940 roku

czytaj dalej

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, na spotkaniu w Gołkowicach Górnych mówił, że "to, co dzisiaj jest najbardziej dotkliwym doświadczeniem młodego pokolenia, to jest ta trudna do opisania duchota intelektualna i moralna, którą PiS zafundował Polkom i Polakom". Tusk odnosił się między innymi do kwestii związanych z edukacją, prawami kobiet, relacjami na linii państwo - Kościół oraz ekologią.