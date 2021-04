Stacjonowali tam polscy ułani, 100 lat temu przyjechał Józef Piłsudski

Chodzi o dawne carskie koszary wojskowe z II poł. XIX w., w których pierwotnie stacjonował 9. Pułk Kozaków Dońskich. Wojewódzkie służby konserwatorskie wciągnęły do ewidencji zabytków dwa budynki, które w niemal niezmienionej formie przetrwały do naszych czasów.

"Do wnętrza wpada wiatr, deszcz, śnieg i Bóg wie co jeszcze"

W październiku zeszłego roku złożył wniosek o umieszczenie obu budynków w ewidencji zabytków. – Teraz zamierzam skontaktować się z właścicielem sieci marketów. Chcę go przekonać, że sklep mimo wszystko może powstać. Należy tylko odpowiednio zaadaptować pomieszczenia. To będzie nawet z korzyścią dla zabytku. Dziś stoi on pusty i niszczeje. Niepokój budzą przede wszystkim wybite lub otwarte okna. Do wnętrza wpada wiatr, deszcz, śnieg i Bóg wie co jeszcze – tłumaczy społeczny opiekun zabytków.