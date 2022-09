Jechał zygzakiem i śpiewał

czytaj dalej

Chiny nie mają większych złudzeń co do Rosji, wiedzą, że nie można na niej za bardzo polegać. Rosja miała jednak wygrać w Ukrainie i doprowadzić do rozłamów na Zachodzie, a tymczasem Rosjanie zepsuli to zadanie - ocenił dla tvn24.pl dr hab. Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert ds. relacji chińsko-rosyjskich podkreślił, że Chiny mimo wszystko będą próbowały wykorzystać tę sytuację na własną korzyść, a spotkanie przywódców Chin i Rosji miało być ich "odwetem" za działania Stanów Zjednoczonych.