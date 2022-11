Pięć osób odpowie za czerpanie korzyści z prostytucji

czytaj dalej

Ukraina nie ma na tę chwilę takich możliwości, by te wyrzutnie wpiąć w system zbierania danych, więc ich efektywność byłaby bardzo ograniczona - ocenił pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints. Odniósł się w ten sposób do propozycji polskiego ministra obrony, by zaoferowane Polsce przez Berlin baterie systemu Patriot trafiły jednak do Ukrainy, a nie na wschód naszego kraju. Sprawę skomentował także na antenie TVN24 Marek Świerczyński z Polityki Insight. - Pytanie, co stało się pomiędzy pozytywną reakcją, pogłębioną o rozmowę telefoniczną ministrów Polski i Niemiec, a tym wczorajszym komunikatem - zastanawiał się.