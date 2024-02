Kandydat na prezydenta Krakowa: ludzie szukają odrodzenia obywatelskości

Chcemy, żeby samorządy były wolne od populizmu, radykalizmu, ale też partyjnictwa. Samorządy to przestrzenie aktywności obywatelskiej - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i kandydat na prezydenta tego miasta. Dodał, że "ludzie szukają odrodzenia obywatelskości". Odniósł się także do tematu budowy metra w Krakowie.

Profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiciel stowarzyszenia "Lepszy Kraków", kandydujący na prezydenta tego miasta, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tamtejszym wyborczym wyścigu.

- Jest kilku kandydatów. Zasadniczo są kandydaci partyjni. Jestem kandydatem spoza partii politycznych. I to, co jest istotne w moim myśleniu o samorządzie, to jest pewna obietnica, która została złożona przez rząd Donalda Tuska, odbudowy pozycji samorządu terytorialnego - powiedział.

Prof. Mazur: potrzebujemy odbudować samorząd

- Przez ostatnie osiem lat obserwowaliśmy bardzo szybko postępującą centralizację. W tej chwili potrzebujemy odbudować samorząd, wzmocnić jego pozycje ustrojowe, wzmocnić jego finanse, bo tego oczekujemy. Sytuacja finansowa samorządów terytorialnych - patrzę na moje miasto Kraków - jest dramatyczna. Wielkie miasto tonie w długach - mówił dalej.

- Kraków ma w tej chwili powyżej sześć miliardów zadłużenia. Traci możliwości rozwoju. Potrzebujemy zmian. Takie prace są prowadzone - na przykład w Senacie działa zespół, którego jestem członkiem. Ale to, co jest równie istotne, to problem polityczności samorządów. Chcemy, żeby samorządy były wolne od populizmu, radykalizmu, ale też partyjnictwa. Samorządy to przestrzenie aktywności obywatelskiej - przewidywalne i stabilne. Takie jest moje myślenie o samorządzie terytorialnym - kontynuował profesor Mazur.

Prof. Mazur: ludzie szukają czegoś, co nazwałbym odrodzeniem obywatelskości

Na uwagę prowadzącego, że jednak logo partyjne zapewnia wsparcie organizacyjne kandydatowi i zapewnia mu większą szansę na wejście do drugiej tury, profesor Mazur odparł: - To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, tylko ono w Krakowie nie działa.

Zwrócił tu uwagę, że rządzący od ponad 20 lat Krakowem Jacek Majchrowski był kandydatem bezpartyjnym.

Zdaniem profesora Mazura "logo partii pomaga w budowaniu rozpoznawalności". - Czy (zapewnia - red.) wygranie wyborów? Nie jestem pewny. Ludzie są trochę zmęczeni partyjniactwem. Szukają czegoś, co autentycznie nazwałbym odrodzeniem obywatelskości.

Gość TVN24 odniósł się także do tematu budowy metra w Krakowie. - Kraków potrzebuje metra i to jest jedno z sztandarowych haseł mojej kampanii budowania, uzyskiwania poparcia dla tego, (...). Jeżeli się nam uda wygrać te wybory, to szacujemy, że pierwsza linia metra to jest siedem lat - powiedział.

Prof. Mazur: absolutnie potrzebne jest odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mówił także o sposobie zarządzania spółkami Skarbu Państwa.

- Wydaje mi się, że po pierwsze rząd powinien podjąć bardzo poważną, wewnętrzną rozmowę, jaką politykę chce prowadzić wobec spółek Skarbu Państwa - czy budujemy model koreańskich czeboli czy raczej stawiamy na konkurencję i rynek. To jest fundamentalne pytanie - wskazywał.

Jak tłumaczył, "druga ścieżka to ścieżka, która raczej wprowadza mechanizmy rynkowe i tylko tam, gdzie to jest niezbędne, bdujemy spółki Skarbu Państwa". - Więc wydaje mi się, że to pytanie w Polsce wymaga podobnej odpowiedzi. Dlatego, że ten proces, co zwano w okresie rządów PiS-u "repolonizacji", czy "nacjonalizacji" się bardzo daleko posunął. Wydaje mi się, że warto go zrewidować - mówił dalej.

Mówił też, że "absolutnie potrzebne jest odpolitycznienie spółek". - Poziom niekompetencji w tych spółkach był olbrzymi. Wydaje mi się, że tak jak w spółkach mamy dramatyczne problemy upolitycznienia, bardzo silnie obserwujemy to też w samorządziach. I jedno, i drugie wymaga odpolitycznienia. Wierzę, że ten rząd potraktuje te zapowiedzi, które czyni, poważnie i tego dokona - podkreślił rozmówca "Faktów po Faktach".

Adrian Zandberg i Joanna Kluzik-Rostkowska oraz prof. Stanisław Mazur w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autorka/Autor:mjz'/gp

Źródło: TVN24