Miał amfetaminę w samochodzie, uciekał przed policją

Brak uprawnień do kierowania autem to wierzchołek problemów 36-latka, który uciekał przed policją od Niepołomic do Krakowa. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, a podczas ucieczki przejeżdżał na czerwonym świetle i zajeżdżał drogę innym. Zatrzymał się dopiero, gdy utknął na wysokim krawężniku.