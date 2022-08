Uchodźcy dostali miesiąc na opuszczenie akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok wcześniej budynek został sprzedany

W dwóch akademikach przy ulicy Kamionka mieszka 163 uchodźców z Ukrainy . Jest wśród nich 70 dzieci, a większość dorosłych to kobiety. Informacje o konieczności wyprowadzki do 31 sierpnia dostali w pierwszym tygodniu miesiąca. Jak podają lokalne media, Uniwersytet Jagielloński tłumaczył się zakończeniem finansowania takiej pomocy.

Urząd wojewódzki: pieniądze są, ale...

"Z przykrością informujemy, że budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kamionka 11 w Krakowie, gdzie obecnie mieszkacie, będzie czynny tylko do 31 sierpnia 2022 roku. Po tym terminie UJ jest zmuszony do zamknięcia Domu z powodu zakończenia finansowania Waszego pobytu w naszej placówce. Zakończenie finansowania i zamknięcie domu oznacza dla Was konieczność znalezienia nowego zamieszkania i źródła dochodu, a także przeprowadzki do 31 sierpnia 2022 roku" – taki list, według "Gazety Krakowskiej", mieli otrzymać Ukraińcy.