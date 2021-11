Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Macieja Ferka. Nie chciał orzekać z sędziami wybranymi przez nową KRS

czytaj dalej

Codziennie dziesięć Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Często przyczyną nowotworu okazuje się HPV, wirus brodawczaka. Od 1 listopada dostępna jest refundowana szczepionka na HPV. Do tej pory też można było się szczepić, ale preparaty były drogie i przez to dostępne dla nielicznych. Refundacja to szansa na walkę z rakiem - szczepionka jest przede wszystkim dla nastolatków, ale nie tylko. Materiał magazynu "Polska i Świat".