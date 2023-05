Rzecznik małopolskiej policji: Przybywa listów gończych za wykroczenia. Chodzi między innymi o jazdę na gapę

Poszukiwani listami gończymi. Policja o powodach

Policja jest zobligowana do opublikowania listu otrzymanego z sądu. W ostatnim tygodniu policja zamieściła komunikaty między innymi o dwóch osobach, które bez ważnego biletu jeździły transportem publicznym i w związku z tym, że nie zapłaciły za to kary , zostały skazane na karę zastępczą - areszt. Nie zgłosiły się do jej odbycia, miejsce ich pobytu nie jest znane, więc sądy wydały listy gończe. Pierwsza z takich osób to 23-latka, sąd skazał ją na pięć dni aresztu.