Pozwali autora podręcznika Historia i Teraźniejszość za słowa o "hodowli" dzieci. Odbyła się pierwsza rozprawa

Wspólna lista w wyborach samorządowych byłaby naturalnym przedłużeniem tego, co wydarzyło się 15 października - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Dodała, że taka wspólna lista "to jest też podwójny dobry sygnał dla naszych wyborców". Przekazała także, że chciałaby, żeby do marca ustawa o związkach partnerskich była przygotowana do prac w parlamencie.