Na kapcie mówią ciapy, jak coś jest ładnie zrobione – galancie. Do księgarni trafił słownik gwary Ziemi Radomskiej. W nim ponad 2500 słów charakterystycznych dla mieszkańców południowego Mazowsza. Co region, to inne zwyczaje językowe. Klamerka, kuzyn czy laczki, w różnych częściach Polski znaczą zupełnie co innego. Materiał magazynu "Polska i Świat".